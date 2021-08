De politie heeft donderdag een tweede persoon aangehouden op verdenking van het medeplegen van doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. De nieuwe verdachte is een achttienjarige man uit Hilversum. De eerder opgepakte verdachte, een negentienjarige plaatsgenoot, hoort vrijdag of hij langer blijft vastzitten. Dit is wat we tot nu toe weten over de fatale mishandeling.

In het kort Een Nederlandse vriendengroep mishandelt op 14 juli meerdere mensen in een uitgaansgebied op Mallorca.

Eén slachtoffer overlijdt aan zijn verwondingen. Het gaat om een 27-jarige Nederlander.

Hiervoor zijn tot nu toe zijn twee verdachten opgepakt. Het OM heeft meerdere andere verdachten in beeld.

Het onderzoek naar de fatale mishandeling is in Nederlandse handen.

Op de vroege ochtend van 14 juli valt een groep van dertien Nederlanders in de leeftijd van achttien tot twintig jaar mensen aan op straat in de badplaats El Arenal. De groep zou even daarvoor uit een kroeg zijn gezet en vervolgens doelbewust geweld zijn gaan plegen aan het strand.

Ook Heuvelman uit het Zuid-Hollandse Waddinxveen wordt aangevallen. Hij wordt onder meer tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij al op de grond ligt en overlijdt vier dagen later aan zijn verwondingen.

Na de mishandeling wil de Spaanse politie de groep aanhouden in een vakantiewoning vlak bij Palma de Mallorca, maar twaalf van de dertien verdachten blijken spoorslags terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de mannen uit de groep bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren.

Hij wordt opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar wordt daarna weer vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.

Op de plek waar de 27-jarige Waddinxvener werd mishandeld, zijn bloemen gelegd. Op de plek waar de 27-jarige Waddinxvener werd mishandeld, zijn bloemen gelegd. Foto: EPA

Nederland neemt onderzoek over, OM hekelt 'digitale heksenjacht'

De Spaanse politie begint in eerste instantie zelf een onderzoek naar de dodelijke mishandeling. Op 27 juli neemt Nederland de zaak op verzoek van Spanje over. Het dossier wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM).

Online worden ondertussen veel beelden gedeeld van een slachtoffer dat op straat ligt en tegen het hoofd geschopt lijkt te worden. Het OM benadrukt dat dit slachtoffer niet het dodelijke slachtoffer uit Waddinxveen is.

Hoofdofficier Rutger Jeuken van het parket Midden-Nederland hekelt de "digitale heksenjacht" die ontstaan is. Weblog GeenStijl heeft dan de namen van de vermeende dadergroep online gezet. Het OM roept ertoe op hiermee te stoppen, onder meer omdat het kan leiden tot strafvermindering voor de verdachten.

Bovendien is "het opsporen van daders het werk van politie en OM". "Een beetje googelen is daarvoor echt onvoldoende. De kans is groot dat dit tot verkeerde conclusies leidt en dat kan onschuldige mensen in grote problemen brengen. Bovendien bezorgt deze digitale heksenjacht politie en OM een hoop extra werk, nu mensen zijn bedreigd en mogelijk beveiliging nodig hebben", aldus justitie.

OM sluit meer aanhoudingen niet uit

Op 4 augustus pakt de politie een negentienjarige Hilversummer op. Op 5 augustus wordt een achttienjarige plaatsgenoot aangehouden. Beiden worden verdacht van doodslag op Heuvelman en poging tot doodslag op een ander slachtoffer.

De verdenkingen zijn tot stand gekomen op basis van verklaringen van getuigen in combinatie met camerabeelden die gemaakt zijn op de boulevard in El Arenal. Het OM ontving begin augustus nieuwe camerabeelden van de Spaanse politie van de zware mishandelingen. Op de beelden is onder meer te zien hoe de slachtoffers tegen hun hoofd worden getrapt.

Ondertussen sluit justitie niet uit dat er de komende tijd meer aanhoudingen worden verricht in de Mallorca-zaak. Zo probeert de politie op basis van de camerabeelden te achterhalen wie nog meer betrokken waren bij de mishandelingen.

Zeker elf personen hebben als getuige verklaringen afgelegd, van wie acht zelf ook aangifte hebben gedaan van tegen hen gepleegd geweld. Op meerdere beelden van de incidenten is te horen dat omstanders Nederlands spreken, het OM roept ook hen op zich nog bij de politie te melden.

