Het Openbaar Ministerie (OM) ontvangt nieuwe camerabeelden van de zware mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca. Dat melden NH Nieuws en De Telegraaf op basis van justitie. Het geweld leidde tot de dood van een 27-jarige Waddinxvener.

De beelden geven mogelijk nieuwe inzichten over de mishandeling met fatale afloop. Er zijn wel al beelden beschikbaar, maar die zijn van de mishandeling van twee andere slachtoffers, gaf het OM woensdag al aan. Het is nog niet duidelijk wat op de nieuwe beelden te zien is.

Momenteel zit één verdachte vast in verband met de zware mishandelingen. Het gaat om een negentienjarige Hilversummer. Hij wordt op dit moment niet verdacht van de mishandeling met dodelijke afloop. Van dat incident waren tot op heden geen beelden beschikbaar.

Nederland heeft het onderzoek vorige week van Spanje overgenomen. Inmiddels heeft de politie meerdere getuigen gehoord.