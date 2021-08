Donderdagochtend is het zonnig, maar later op de dag ontstaan verspreid over het land enkele pittige buien, waarbij lokaal ook onweer en veel neerslag kan voorkomen.

De meeste buien vallen in het oosten en noorden, in de middag en vroege avond.

Later op de avond lossen de buien geleidelijk op en neemt in het zuiden de bewolking toe. De temperatuur komt uit tussen de 20 en 24 graden.

