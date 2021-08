Een aannemer is woensdag in opdracht van het Waterschap Limburg begonnen aan de grote opruimactie langs de rivieren en beken. Het werk langs de Geul is als eerste aan de beurt omdat het daar het hardste nodig is, aldus de woordvoerder. De komende weken wordt met het opruimen doorgegaan, ook bij andere waterlopen.

Woensdag haalden de vijf opruimers van alles uit het water en van de oevers. Daarbij gaat het volgens een woordvoerder van het waterschap onder meer om autobanden, stoelen, plastic flesjes en blikjes en andere troep die tijdens de overstroming van de Geul van elders werden meegesleurd. Er lag zelfs een afvalcontainer met een adres uit de buurt van Luik, aldus de woordvoerder.

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de organisatie Maascleanup ruimen langs de Maas en ook langs de grote rivieren op met de hulp van vrijwilligers. Daarvoor bestaat veel animo. Natuurmonumenten twitterde woensdagmorgen dat er nog veel plaatsen beschikbaar waren voor opruimacties donderdag in het Geuldal en de Maasvallei. Woensdagmiddag waren de tientallen vrije plekken al vol. Natuurmonumenten plaatst op de website steeds nieuwe plekken waar een opruimploeg aan de slag kan.

Ook Staatsbosbeheer krijgt veel telefoontjes van mensen die willen meehelpen met opruimen. In de uiterwaarden langs de Waal beginnen de opruimacties pas net, omdat het daar door het hoge water lang nat is gebleven. In zeer afgelegen of kwetsbare gebieden ruimt de dienst zelf op, maar verder is iedereen die wil meehelpen welkom, aldus een woordvoerder. De natuurbeheerders waarschuwen dat opruimers weg moeten blijven uit gebieden die nog afgesloten zijn. Daar is het niet veilig.

Rijkswaterstaat ruimt op het water rommel op. De dienst zegt al miljoenen kilo's drijfvuil uit de Maas verwijderd te hebben met kraanschepen. Drijvende rommel en het vele hout kunnen sluizen en stuwen beschadigen en zijn gevaarlijk voor de scheepvaart.