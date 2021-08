De politie heeft woensdagochtend een verdachte aangehouden op verdenking van twee pogingen tot doodslag tijdens zware geweldsincidenten op Mallorca in juli. Het gaat om een negentienjarige man uit Hilversum, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man wordt ervan verdacht dat hij bij twee verschillende geweldsincidenten in de vroege ochtend van 14 juli op Mallorca twee slachtoffers tegen het hoofd heeft geschopt. Van beide incidenten zijn volgens het OM camerabeelden beschikbaar.

Bij het tweede incident raakte een 27-jarige Waddinxvener zo zwaar gewond, dat hij vier dagen later aan zijn verwondingen overleed. Op basis van de beelden en getuigenverklaringen wordt de negentienjarige man verdacht van tweemaal poging tot doodslag.

Het OM benadrukt dat uit Spaans onderzoek is gebleken dat het slachtoffer van de schoppende beweging op de beelden die veelvuldig op internet zijn gedeeld, niet de 27-jarige man uit Waddinxveen is.

Eerste verdachte die in Nederland is aangehouden

De negentienjarige man is de eerste verdachte in deze zaak die in Nederland is gearresteerd. Nederland heeft vorige week het onderzoek van Spanje overgenomen.

Eerder hield de Spaanse politie op Mallorca een achttienjarige Nederlander aan op verdenking van betrokkenheid bij de incidenten. Na het bestuderen van de beelden bleek echter dat hij niet had deelgenomen aan het geweld en daarom werd hij vrijgelaten.

Bij de geweldsincidenten waren ook andere mensen betrokken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het voornamelijk om Nederlanders. De politie probeert op basis van de beelden hun identiteit vast te stellen.