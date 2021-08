De 35-jarige oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad, die zondag werd neergeschoten in een bedrijfspand in Amsterdam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie dinsdag.

De politie bracht eerder op maandag ten onrechte een bericht naar buiten waarin Hoefdraad werd doodverklaard, maar meldde maandagavond dat hij in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis verbleef. Dinsdagochtend is Hoefdraad alsnog aan zijn verwondingen overleden, aldus de politie.

Inmiddels is ook een verdachte aangehouden voor de schietpartij aan de Stekkenbergweg in het stadsdeel Zuidoost. "Mede dankzij getuigenverklaringen en een goed signalement ging het vizier naar een verdachte richting België", aldus de politie.

Vlak bij de Nederlandse grens werd de 34-jarige man opgepakt. In afwachting van zijn overlevering zit hij vast in België.

Hoefdraad probeerde mogelijk ruzie te sussen

Mogelijk probeerde Hoefdraad een ruzie tussen mensen op een feest in een bedrijfspand te sussen. Een woordvoerder van de politie liet eerder weten dat dat scenario "zeer aannemelijk" is. De recherche onderzoekt dat scenario nu verder.

Hoefdraad was als voetballer alleen in Nederland actief. Hij begon in de jeugd bij Ajax en speelde daarna voor achtereenvolgens RKC Waalwijk, Almere City (en diens voorganger FC Omniworld) en Telstar in de Eerste Divisie. Hoefdraad kwam in het seizoen 2015/2016 namens Cambuur uit in de Eredivisie. Vanaf komend seizoen zou de aanvaller spelen bij de Amsterdamse amateurclub ASC De Volewijckers.