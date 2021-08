In de ochtend komen in het midden en noorden verspreid nevel of mist voor. In de rest van het land klaart het in de ochtend op.

Alleen het zuiden krijgt de hele dag te maken met buien. Ook wordt het daar bewolkt. Elders schijnt overdag de zon.

De temperatuur komt uit op maximaal 21 graden en er staat weinig wind.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.