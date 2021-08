Het blijft de komende week wisselvallig zomerweer met mooie zonnige momenten, maar ook met elke dag kans op buien, aldus Weerplaza. De verwachte temperaturen blijven aan de lage kant voor de tijd van het jaar.

Maandag en dinsdag worden volgens de weerdienst de dagen met de meeste zonneschijn. Echt warm wordt het daarbij niet met hooguit 19 graden Celsius in het noorden en aan zee en 20 tot 22 graden verder landinwaarts. De wind is veelal zwak tot matig, waardoor het gevoelsmatig aangenaam weer is.

Het zuiden en zuidoosten maken de eerste dagen van de week de grootste kans op buien. Met name in Zuid-Limburg kan het flink gaan hozen met een verwachte hoeveelheid neerslag van 20 tot 30 millimeter.

Vanaf donderdag neemt de buienkans en de kans op onweer overal in het land toe. Zo nat als zondagochtend in Friesland, waar lokaal ruim 100 millimeter neerslag binnen enkele uren viel, wordt het waarschijnlijk niet.

Verder zijn er koele nachten op komst, vooral in de nacht van maandag op dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag. Tijdens opklaringen kan het kwik lokaal zelfs zakken tot 6 à 7 graden. Zo koud blijft het niet lang. De nachten zijn nog kort, waardoor de temperatuur snel weer oploopt. Regionaal zijn 's ochtends vroeg ook mistbanken mogelijk.

Aan het einde van de week liggen mogelijk hogere temperaturen in het verschiet. In het weekend behoort een zomerse 25 graden in het zuidoosten van het land tot de mogelijkheden, aldus Weerplaza. In de kustgebieden blijft het voorlopig fris.