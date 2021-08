De hevige regenbuien die zondagmiddag over Nederland trekken, hebben in sommige plaatsen voor flinke wateroverlast gezorgd. In korte tijd viel er tot wel 110 millimeter neerslag.

In de regio tussen het Friese Wolvega en Oosterwolde viel 80 tot 110 millimeter neerslag. In Gaast, dat aan het IJsselmeer ligt, werd een hoeveelheid neerslag van 70 tot 80 millimeter gemeten. Deze gebieden kampen met veel overlast door de zware regenbuien.

De regen- en onweersbuien trekken zondag van west naar oost over het land. Eerder kondigde het KNMI al code geel af voor het hele land, met uitzondering van Noord-Holland, het Waddengebied en Friesland.

In de loop van de zondagmiddag trekken de buien naar het zuidoosten weg. De laatste buien zullen in de loop van de avond verdwijnen.