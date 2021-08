Het lijkt wel alsof de naaktslak oprukt. Je kunt ze deze zomer veel meer dan andere jaren tegenkomen op het fietspad, naast de berm of in de tuin. Volkstuinders klagen over aangevreten groente. Toch denken experts in gesprek met NU.nl niet per se dat er méér naaktslakken zijn. De dieren beleven een topzomer qua weer, waardoor ze actiever zijn en sowieso vaker je pad kruisen.

Terwijl wij mensen (meestal) balen van een wisselvallige zomer zoals dit jaar, hangen naaktslakken de spreekwoordelijke vlag uit. "Deze zomer is erg vochtig in vergelijking met afgelopen jaren, toen de zomers heel droog waren", aldus een woordvoerder van stichting ANEMOON, die onder andere weekdieren onderzoekt.

Paleontoloog Jelle Reumer noemt het zelfs "de ideale zomer" voor de naaktslak. "Toen ik naar mijn werk fietste, een beetje de stad uit, zag ik er tientallen op het fietspad liggen. Hoe meer het regent, hoe actiever ze zijn."

De ANEMOON-woordvoerder legt uit: "Om zich voort te bewegen, maken slakken gebruik van slijm. En om dat slijm te produceren, is vocht nodig." Dat is in elk geval één verklaring voor hun zichtbaarheid momenteel, en misschien ook wel de enige. "Of er ook ook méér naaktslakken zijn dit jaar, weten we niet."

Geen naaktslakkentelling

Er is namelijk geen 'meetnetwerk' om naaktslakken te tellen, zoals er wel bijvoorbeeld insectentellingen en de jaarlijkse tuinvogeltelling zijn. Het is dus gissen naar de daadwerkelijke aantallen naaktslakken.

"Het is goed mogelijk dat de aantallen wel echt zijn toegenomen. De omstandigheden zijn de afgelopen tijd in elk geval gunstig voor de voortplanting", aldus de woordvoerder. De in het voorjaar volop gelegde naaktslakeitjes hebben het inmiddels tot volwassen naaktslakken geschopt.

Los van de vraag of de mensheid behoefte heeft aan een naaktslakkentelling, zou zo'n activiteit niet eens kúnnen, zegt wetenschapper Reumer. "Als je die zou organiseren in een weekend dat het twee weken niet geregend heeft, vind je er niet één, en in een weekend zoals nu struikel je erover." Dat maakt het tellen en vergelijken met andere jaren onrealistisch.

In droge zomer kan naaktslak zich ingraven

Waar blijven de naaktslakken eigenlijk in zomers die wél droog zijn? Stichting ANEMOON: "Bij droog weer zoeken ze net zolang tot ze weer in vochtiger omstandigheden komen. Dat kan onder stenen of boomstammen zijn bijvoorbeeld. Maar ze kunnen zich ook diep ingraven."

Reumer herinnert zich nog een veldwerkexpeditie op Kreta, jaren geleden: "Het is daar normaal gesproken erg droog, maar op een dag had het een keer flink geregend. De wijngaardachtige slakken kropen er toen ineens met honderden over de weg. Mensen gingen ze achterna."

Overigens is deze Nederlandse "ideale zomer" voor veel naaktslakken wel van korte duur. Juist de vrijheid die ze krijgen door de regen, betekent ironisch genoeg vaak hun einde. De eerder genoemde tientallen naaktslakken die Reumer op weg naar werk op het fietspad zag liggen, bleken grotendeels doodgereden: "Niemand vertelt die beesten dat ze dat oversteken maar beter niet kunnen doen."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.