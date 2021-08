De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen aangehouden na een schietincident op de Rose-Spoorstraat in Rotterdam. Rond 1.50 uur werd in deze straat geschoten op een auto. De inzittende bleef ongedeerd.

Agenten kwamen ter plaatse nadat er een melding was gedaan van de schietpartij. In de nabijgelegen Schietloodstraat troffen de agenten twee mannen aan. Volgens de politie worden ze verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Getuigen worden opgeroepen zich te melden, ook zoekt de politie naar camerabeelden van het voorval.

Rond 2.15 uur vond er nog een schietpartij plaats aan de Vuurplaat in Rotterdam. Daarbij werd een woning onder vuur genomen. Het pand werd meerdere keren geraakt en omwonenden hoorden knallen. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn de dader of daders ervandoor gegaan. Voor de bewoners is slachtofferhulp ingeschakeld.