Een politieachtervolging op de A12 van Utrecht naar Den Haag heeft zaterdagmiddag geleid tot een crash van een auto ter hoogte van Zoetermeer. Drie inzittenden zijn aangehouden. De weg ging uren lang dicht. Inmiddels is de weg weer open.

Het incident vond rond 15.30 uur plaats. Inzittenden van de betrokken auto waren op de vlucht geslagen na een stopteken van de politie. Agenten waren naar het voertuig op zoek na een melding van een mogelijk schietincident in het Brabantse Vught, eerder op de middag.

De politie kreeg rond 15.00 uur een melding van een conflict tussen meerdere personen op de Wederiksingel in Vught. Daarbij zou mogelijk geschoten zijn, ook zou er misschien iemand gewond zijn geraakt. Toen de politie daar aankwam, was iedereen vertrokken, meldt een woordvoerder.

Uit gesprekken met omstanders en het bekijken van camerabeelden werd duidelijk dat er twee personenauto's waren weggereden na het conflict.

Een van de auto's werd gezien op de A12 via automatische kentekenplaatherkenning. De bestuurder negeerde daarop een stopteken van de politie en crashte even verderop. Er raakten geen andere weggebruikers bij betrokken.

In de auto zaten drie mensen, twee van hen zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De derde verdachte zit vast op het politiebureau, aldus de politie Oost-Brabant.

44 Vluchtauto total loss na politieachtervolging op A12

Politie nog op zoek naar tweede auto

De politie is nog op zoek naar de andere auto die wegreed uit Vught. Ook heeft de politie het vermoedelijke slachtoffer in Vught nog niet in beeld. De politie onderzoekt ook of er daadwerkelijk geschoten is in de Brabantse plaats.

Door het ongeluk was schade aan de vangrail ontstaan die gerepareerd moest worden. Ook moest het betrokken voertuig geborgen en het wegdek gereinigd worden. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar het ongeval.

Even tegen 18.00 uur ging één rijstrook van de A12 bij Zoetermeer weer open. Tot die tijd werd het verkeer omgeleid via Rotterdam. Rond 19.15 uur was de hele weg weer beschikbaar, aldus de ANWB.