Hoofdofficier Rutger Jeuken van het parket Midden-Nederland heeft vrijdagavond in Op1 getuigen van de fatale mishandeling op Mallorca gevraagd zich te melden bij de politie. Hij zei in het programma boos te zijn over de 'digitale heksenjacht' die momenteel gaande is op de vermeende verdachten. "Te zot voor woorden."

Volg dit onderwerp Volgen Krijg meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de Mallorcazaak.

Jeuken refereerde aan de publicaties en reacties op weblog GeenStijl. "Wat we op die site hebben gezien met aannames die mensen doen en halve acties die al ondernomen worden, foto's die worden gezocht, adressen worden gezocht, namen worden gezocht. Mensen weten echt niet wat de zaak inhoudt."

Website GeenStijl zette woensdag de namen van de vermeende dadergroep online, volgens voorman Bart Nijman op BNR uit "een breder gevoel van chagrijn dat deze jongens gewoon vrij lopen terwijl het OM precies weet wie het zijn en wie er bij die groep horen".

Donderdag riep het OM op om te stoppen met deze "kwalijke digitale heksenjacht", onder meer omdat die kan leiden tot strafvermindering voor de verdachten.

Volgens Jeuken loopt het onderzoek en is het nu zaak om zoveel mogelijk getuigenverklaringen te krijgen. "We hebben vandaag ook weer vier mensen die zich als getuige hebben gemeld. Dus als er mensen zijn die beelden hebben of zelf dingen hebben waargenomen: meld je bij de politie. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen."

27-jarige Waddinxvener

Vorige week zondag kwam op het Spaanse eiland de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen door mishandeling om het leven. In het uitgaansgebied van Palma ging een groep Nederlandse jongeren voorbijgangers te lijf, onder wie de Waddinxvener, die tegen zijn hoofd werd geschopt. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De vermeende daders vertrokken in allerijl naar Nederland.

Volgens Spaanse media heeft de lokale politie acht verdachten geïdentificeerd. Het zou gaan om jongens tussen de 18 en twintig jaar uit Hilversum en Bussum.

De Spaanse justitie heeft het Openbaar Ministerie Midden-Nederland dinsdag gevraagd de zaak over te nemen. Volgens Jeuken is dat een gebruikelijke gang van zaken als zowel slachtoffer als vermoedelijke dader(s) uit hetzelfde land komen. Het OM zegt nog enige tijd nodig te hebben om stukken uit Spanje te vertalen en tot verdenkingen te komen.