Ondanks de vele bewolking en soms extreme regenval was het weer tijdens de maand juli over het geheel genomen opvallend normaal, meldt Weerplaza vrijdag.

Landelijk genomen was het in juli iets natter dan gemiddeld, maar de regionale verschillen zijn enorm. In Zuid-Limburg viel lokaal soms maar liefst 230 millimeter regen, bijna drie keer zo veel als normaal. Als gevolg daarvan kreeg de provincie te maken met overstromingen en enorme wateroverlast. Voor de extreme regenval gold in het zuiden van Limburg enige tijd een weeralarm van het KNMI (code rood).

Ook in Friesland was het met 180 millimeter lokaal bovengemiddeld nat. In Noord-Holland viel met amper 30 millimeter juist extreem weinig regen. Normaal valt er gemiddeld ongeveer 80 millimeter neerslag.

Op ten minste zes dagen werd door één of meerdere neerslagmeetpunten van het KNMI in 24 uur meer dan 50 millimeter geregistreerd, een zogenoemde dag met zware neerslag. Dat kwam vooral door een lagedrukgebied dat hoger in de atmosfeer gevuld was met zeer koude lucht en lang over Nederland heen 'tolde'. Echt zwaar onweer zoals in juni leverde dat niet op door het gebrek aan zeer warme lucht.

Voor het eerst sinds 2011 werd in juli op geen enkele dag de tropische grens van 30 graden bereikt. Met een gemiddelde van 18,1 graden is de maand te betitelen als 'rond normaal'. Dat komt volgens Weerplaza mede omdat afgelopen jaar de langjarig gemiddelde waarden zijn aangepast.

In De Bilt werden 27 warme dagen gemeten, waarop de temperatuur boven de 20 graden uitkwam. Dat waren er iets meer dan gemiddeld (23) voor de maand juli.