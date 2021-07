De veertienjarige jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de mishandeling van een eveneens veertienjarige meisje in Amstelveen moet nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis blijven. Dat heeft de kinderrechter vrijdag bepaald, meldt de rechtbank in Amsterdam.

Het meisje werd maandag meerdere keren in haar gezicht geslagen en liep daarbij een kaakfractuur op en brak haar neus en diverse tanden. Ze moest behandeld worden in het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat het om lhbti-gerelateerd geweld gaat. Het slachtoffer en haar vader hebben samen aangifte gedaan.

De minderjarige verdachte werd dinsdag aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden.