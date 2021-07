Door de stroomstoring in het Maastricht UMC eind april zijn twee coronapatiënten versneld overleden. Dat werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie van het ziekenhuis. Het UMC vermoedde begin mei al dat er een verband was. Een onafhankelijk onderzoek heeft dat nu bevestigd.

Dit weten we tot nu toe In het MUMC vond in de nacht van 29 op 30 april een stroomstoring plaats

Dat gebeurde in één kamer van een verpleegafdeling en werd niet direct ontdekt

Twee volgens het MUMC ernstig zieke patiënten kregen te maken met een storing in de zuurstoftoediening

Een 76-jarige man overleed die nacht nog, een 67-jarige man overleed twee dagen later

Het ziekenhuis heeft bevestigd dat er een verband is tussen de stroomstoring en de overlijdens

Tijdens de persconferentie maakte Richard Dekhuijzen, die het onderzoek naar het incident leidde, bekend dat de stroomstoring rond 23.00 uur plaatsvond. Pas om 0.20 uur zag een verpleegkundige op beelden dat een patiënt onrustig bewoog.

De verpleegkundige was binnen een minuut ter plaatse en zag dat de Optiflow, het apparaat dat de patiënten van zuurstof voorzag, niet werkte. Omdat de deur dicht was in verband met het verhoogde infectierisico, had het personeel in andere ruimtes het alarm niet gehoord, blijkt uit het onderzoek.

Daarop sloot de verpleegkundige het apparaat aan op een ander stopcontact, dat wel werkte. Vervolgens realiseerde die zich dat er meer mensen aan een Optiflow lagen. Daarop sloot de verpleegkundige bij een tweede patiënt het apparaat op een ander stopcontact aan. In totaal lagen de patiënten vijf kwartier zonder zuurstof.

50 Maastricht UMC: 'Een calamiteit als deze komt hard aan'

Artsen en verpleegkundigen handelden adequaat

De eerste patiënt overleed diezelfde nacht nog. De andere patiënt overleed twee dagen later. Het gaat om twee mensen uit Maastricht van 67 en 76 jaar oud.

Dekhuijzen benadrukt dat de verpleegkundigen en artsen adequaat handelden, zodra ze zich realiseerden dat ze moesten ingrijpen.

De getroffen patiënten waren ook zonder de stroomstoring al zeer waarschijnlijk komen te overlijden. Ze waren "buitengewoon kritisch ziek" met een "bijzonder slechte prognose", aldus Dekhuijzen.

Onduidelijkheid over nut Optiflow

Over de reden waarom ze aan het zuurstofapparaat lagen, heerste ontduidelijkheid bij de betrokkenen. "De Optiflow hoeft niet alleen genezing als doelstelling te hebben, het kan ook comfort zijn. Bij de artsen, verplegend personeel en familie bestond wisselend beeld over het nut van de Optiflow", aldus Dekhuijzen.

De stroomstoring ontstond in een aardlekautomaat die beveiligt tegen kortsluiting, hoge lekstroom en overbelasting. Wat er precies mis was waardoor de aardlekautomaat nu juist zelf voor problemen zorgde, is niet bekend.