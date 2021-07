Morgen wordt de eerste zwarte zaterdag van het jaar: de dag waarop het op buitenlandse wegen erg druk wordt als gevolg van vakantieverkeer. Hoewel veel mensen vanwege het coronavirus de auto pakken voor een vakantie binnen Europa, kan het zijn dat de drukte zich nu meer gaat verspreiden, zegt de ANWB.

"Zaterdag wordt wel echt de drukste dag, dat is zeker", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Er gebeuren meerdere dingen: heel veel vertrekkend vakantieverkeer in Frankrijk, mensen die vanuit ons land naar het zuiden vertrekken en ook veel mensen die terugkomen van vakantie."

En daardoor wordt het vooral zaterdag erg druk op de wegen. Vooral op de bekende Route du Soleil komt naar verwachting veel verkeer in de file te staan. Ook in de Zwitserse Gotthard-tunnel gaat het erg druk worden. "De verwachting is zelfs dat de file daar in de nacht ook niet oplost."

De ANWB ziet wel dat dit jaar minder mensen ervoor kiezen een verre vliegreis te maken, in verband met het coronavirus. Daardoor gaan veel mensen op autovakantie binnen Europa, wat ook drukkere wegen tot gevolg kan hebben. Of dat ook echt het geval is, moet nog blijken. "Wat we ook zien, is dat het verkeer meer uitspreidt dit jaar", aldus de woordvoerder. "Afgelopen weekenden was het ook druk en tikte Frankrijk bijna de 1.000 kilometer file aan."

Geen zwarte zaterdag op Nederlandse wegen

In Nederland zelf is dit weekend geen sprake van een zwarte zaterdag. "Het kan wat drukker worden, maar het is niet vergelijkbaar met de overvolle wegen in het buitenland", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Zaterdag is een wisseldag; mensen gaan van en naar een vakantieadres. Daarmee is het ietsje drukker dan normaal. Hier en daar kan wel een file voorkomen, maar het is niet zo dat heel Nederland vaststaat."

De ANWB adviseert Nederlandse vakantiegangers die naar het buitenland gaan in eerste instantie om te proberen op een andere dag te reizen. "Als je toch zaterdag de weg op moet, is het verstandig om wat later te vertrekken. Als je na een uur of 10, 11 reist, dan rij je achter de file aan. Dan lossen ze in het meest gunstige geval voor je neus op."