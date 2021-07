De dag verloopt wisselvallig met in het westen in de ochtend wolkenvelden en een enkele bui. Het oosten krijgt in de eerste uren te maken met meer zon en daar blijft het overwegend droog.

's Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en trekken buien van het zuidwesten naar het noordoosten.

De temperatuur komt vrijdag uit op 19 tot 24 graden.

De temperatuur komt vrijdag uit op 19 tot 24 graden.