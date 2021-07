De NS heeft in een jaar tijd bijna 2.500 meldingen via WhatsApp of sms ontvangen van reizigers die zich onveilig voelden of overlast ondervonden, meldt het spoorwegbedrijf vrijdag aan De Telegraaf.

In de helft van de overlastmeldingen werd ingegrepen door een medewerker of de politie. Reizigers kunnen sinds april vorig jaar een berichtje sturen naar het nummer 0613181318, dat direct binnenkomt bij de meldkamer van de NS.

Door de coronacrisis waren de treinen vaak leger, waardoor er volgens de spoorwegen behoefte was aan een nieuw meldsysteem. "Reizigers voelen zich in coronatijd niet altijd comfortabel als ze alleen reizen omdat vooral de sociale controle van medepassagiers ontbreekt", zegt Eelco van Asch, lid van de raad van bestuur van de NS.

Veruit de meeste meldingen gingen over het overtreden van de huisregels (446), gevolgd door onenigheid tussen reizigers of het lastigvallen van reizigers (300). Ook gingen veel meldingen over bedelen in de trein (251).

Ongezien melden

Van Asch noemt het nieuwe alertsysteem "een succes". "Reizigers die zich bedreigd voelen of onraad willen melden, kunnen dat nu eigenlijk ongezien doen omdat het niet opvalt als je op je smartphone bezig bent. In tegenstelling tot een telefoontje, dat door medepassagiers te horen is en vaak meer agressie oproept."

Naast dat het meldsysteem de veiligheidsbeleving van reizigers verbetert, krijgt de NS bovendien meer inzicht in de trajecten waarop het vaak misgaat. Daarop kunnen volgens Van Asch gericht maatregelen worden genomen, zoals het inzetten van meer boa's.

De NS meldt verder dat het aantal incidenten in de A-categorie (bedreiging, geweld, spugen) gedaald is van 774 in 2014 naar 678 in 2019. Tijdens het coronajaar 2020 daalde dat aantal verder naar 661. Van Asch noemt dit, gezien de lage reizigersaantallen, "toch teleurstellend". Hij voegt daaraan toe dat veel reizigers desgevraagd zeggen zich veilig te voelen in de trein en op stations.