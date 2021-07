De vijftienjarige jongen die donderdagmiddag zwaargewond in de Rotterdamse wijk de Beverwaard werd aangetroffen, lag in de bosjes toen hulpdiensten hem vonden. Hij bleek meerdere steekwonden te hebben en overleed ter plaatse.

Reanimatiepogingen van toegesnelde hulpdiensten mochten niet meer baten.

Het steekincident vond omstreeks 17.00 uur plaats op de Goedenraadweg. Agenten hebben nog geen verdachte kunnen arresteren en onderzoeken de toedracht van steekpartij.

De politie meldt in een persbericht dat er een onderzoek is geopend. Het korps roept getuigen op zich te melden en de recherche is met een buurtonderzoek begonnen. Forensische opsporing is ter plaatste voor sporenonderzoek. Camerabeelden van de directe omgeving worden opgevraagd en onderzocht.