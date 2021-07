De familie van een 79-jarige vrouw uit Hellevoetsluis die vorig jaar door een vrachtwagenchauffeur is doodgereden, wil dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de zaak wordt heropend. Dat heeft advocaat Frank van Ardenne uit naam van de echtgenoot van de omgekomen vrouw gezegd.

De vrachtwagenchauffeur is een 47-jarige inwoner van het Zuid-Hollandse dorp Melissant. Hij zit in voorarrest op verdenking van doodslag op een 47-jarige motoragent.

De trucker reed de motoragent op 7 juli aan op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de agent aan zijn verwondingen overleed. De vrachtwagenchauffeur reed door na de aanrijding.

In 2015 was de trucker ook al betrokken bij een ongeval, waarbij een andere politieagent gewond raakte.

Van Ardenne legt uit dat het OM in de zaak van de omgekomen vrouw niet tot vervolging was overgegaan vanwege een gebrek.

De advocaat bekijkt nu welke mogelijkheden er zijn om die zaak heropend te krijgen. "Er zou voor de drie ongevallen gekeken kunnen worden of er op essentiële punten overeenkomsten waren", aldus Van Ardenne.

Nadat de agent in Rotterdam was doodgereden, zei een van zijn collega's dat motoragenten de opdracht hadden gekregen de vrachtwagenchauffeur in kwestie niet meer te controleren, omdat dit te gevaarlijk zou zijn. Dat werd bevestigd door de korpsleiding.