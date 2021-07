De rechtbank in Leeuwarden heeft Hendrik van der H. (36) uit het Friese Oosterwolde veroordeeld tot elf jaar cel voor het leiding geven aan een internationale wapenbende.

Het onderzoek in de zaak Ultegra startte in 2018. De politie deed begin 2020 invallen op diverse plekken in Noord-Nederland. Daarbij werden wapens en drugs gevonden.

Een groep van ruim tien personen haalde vuurwapens, waaronder automatische wapens, munitie, explosieven en handgranaten uit Oost-Europa om ze te verkopen in Nederland en België. Een woonboerderij en later een kringloopwinkel in Van der H.'s woonplaats fungeerden als hoofdkwartier.

De bende werkte met versleutelde boodschappen en gebruikte in de communicatie versluierd taalgebruik. Een 'stukje ijzer' duidde op een wapen en 'Kindersurprises' op handgranaten. Soms moest een wapen snel worden geleverd omdat er iemand 'moest slapen'.

Voor de rechters is het "evident" dat Van der H. leiding gaf. Van der H. is ook veroordeeld voor bedreigingen, fraude en het uitbuiten van bendeleden, waaronder daklozen. Onder meer tapgesprekken, observaties en chats op de telefoon van Van der H. behoren tot de bewijsmiddelen. Ook zijn door de politie twee pseudo-aankopen van wapens gedaan. In de woning van Van der H. werden veel wapens en munitie aangetroffen.

Bendeleider had al zwaar strafblad

De straf voor Van der H. is een jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter weegt het strafblad van Van der H., dat 24 kantjes telt, en zijn ontkennende proceshouding mee. Hij is in 2017 in hoger beroep veroordeeld voor betrokkenheid bij de 'Tjeukemeermoord'. Een man was ernstig mishandeld en werd dood in het water teruggevonden. Van der H. had het lichaam verbrand.

De 35-jarige rechterhand van Van der H. moet negen jaar naar de gevangenis, een jaar korter dan de eis van het OM. Een destijds minderjarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Acht personen, onder anderen een wapendeskundige bij Defensie, kregen tot vijf jaar cel opgelegd. Driemaal was er vrijspraak.