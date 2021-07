De politie Rotterdam heeft donderdagmiddag in de wijk de Beverwaard een zwaargewonde minderjarige jongen aangetroffen. Hij had meerdere steekwonden, moest gereanimeerd worden en is inmiddels naar een ziekenhuis overgebracht.

"Zijn toestand is nog steeds zorgwekkend", aldus een woordvoerder van de politie. De precieze leeftijd van de jongen is nog niet bekend. Wel staat vast dat hij minderjarig is.

Ook is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in Beverwaard. De politie roept getuigen op om zich te melden of te bellen naar 0900-88 44.