Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland noemt het kwalijk dat namen van mogelijke verdachten van de fatale mishandeling op het Spaanse eiland Mallorca op internet en sociale media rondgaan. "Het is nergens goed voor, het is alleen maar schadelijk", zegt een woordvoerder over de speculaties.

"Je kunt tot verkeerde conclusies komen. Het is extra werk. Het kost ons allemaal tijd", aldus de woordvoerder.

Het OM benadrukt dat iedereen die meedoet aan "deze digitale heksenjacht" zich moet realiseren dat het verspreiden van deze gegevens kan leiden tot strafvermindering bij de vermeende daders. Daarnaast laat het OM weten dat indien er sprake is van strafbare feiten, zoals bedreiging en opruiing, er wordt ingegrepen.

Eerder donderdag reageerde het Openbaar Ministerie Midden-Nederland nog op een speculatie door een bericht op Twitter te plaatsen: "Officier van justitie Franken is niet de moeder van iemand in de Mallorca-zaak." Ze is niet als familie, maar ook niet als zaaksofficier aan een van de mogelijke verdachten verbonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag het onderzoek van de Spaanse politie ontvangen. De stukken moeten nog worden vertaald, en daar gaat enige tijd overheen. "We zijn nog bezig met het vertalen van alle stukken. Dan kunnen we ook pas tot verdenkingen komen", aldus de woordvoerder. Het OM verwacht dat dit ongeveer een tot twee weken duurt.

De zaak draait om de mishandeling met fatale afloop van een 27-jarige man uit Waddinxveen. Hij werd op woensdagochtend 14 juli aangevallen door een groep landgenoten in El Arenal, een badplaats nabij Palma de Mallorca. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.