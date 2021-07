De rechtbank heeft donderdag de vijftigjarige Abdallah M. veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van de 34-jarige Seif Ahmed op 1 oktober 2019 in Duivendrecht. Volgens de rechtbank staat vast dat M. zijn vriend met één enkel schot door het hoofd heeft gedood. De schietpartij vond plaats in de auto van Ahmed, terwijl zijn veertien maanden oude dochtertje op de achterbank zat.

M. en Ahmed hadden op de bewuste dag een afspraak op een parkeerplaats aan de Buitensingel in Duivendrecht. Ahmed verscheen daar in zijn auto, met zijn dochter op de achterbank. Volgens de rechtbank heeft M. bij het slachtoffer in de auto gezeten. Waarover de afspraak ging, is onduidelijk gebleven.

Het motief van M. om zijn vriend dood te schieten is volgens de rechtbank niet uit het dossier af te leiden. Voor moord is geen bewijs, vindt de rechtbank in navolging van het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens de rechter heeft M. geprobeerd de doodslag op zelfmoord te doen lijken, onder meer door het wapen achter te laten in een hand van het slachtoffer. De rechtbank neemt M. dat dwaalspoor zeer kwalijk.

Kort nadat M. de parkeerplaats in zijn eigen auto had verlaten, zag een getuige Ahmed met bebloed hoofd in zijn auto zitten en het kind in een kinderstoeltje op de achterbank. De getuige sloeg daarop alarm.

Politie zou opsporingsmethoden hebben toegepast die te ver gingen

Het OM had veertien jaar cel geëist. De rechtbank kwam op een lagere straf uit, omdat er opsporingsmethoden zijn toegepast die te ver zijn gegaan. Zo is onder meer M.'s zus door de politie op de korrel genomen, terwijl zij niets met de zaak te maken had.

De rechter kende diverse familieleden schadevergoeding toe. Onder hen ook het jonge dochtertje van het slachtoffer, dat ten tijde van het dodelijke schot bij hem in de auto zat. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kind een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen door de gebeurtenis.

M. heeft altijd ontkend. "U hebt een onschuldige berecht", zei hij tegen de rechter toen hij na afloop van de uitspraak door de parketpolitie werd afgevoerd. M.'s advocaat zei donderdag dat hij zo goed als zeker in hoger beroep gaat.