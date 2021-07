In het centrum van Rotterdam heeft donderdag een uitslaande brand gewoed. Het vuur is inmiddels gedoofd, maar uit voorzorg zijn enkele woningen ontruimd. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat het "alle panden rondom de brand" betreft.

De brand ontstond op de derde etage van een woning aan de Ruilstraat in Rotterdam. De vlammen sloegen uit aan de voor- en achterzijde van het pand.

Volgens de woordvoerder is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Wel laat ze weten dat de brand inmiddels gedoofd is en zich dus niet verder kan verspreiden.

De wegen rondom het pand zijn afgesloten in verband met de inzet van hulpdiensten. De hulpdiensten hebben GRIP 1 afgekondigd. Dit wijst op verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die over een deel van de stad trekt. De veiligheidsregio waarschuwt bewoners voor de rook en adviseert om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.