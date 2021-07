In het centrum van Rotterdam heeft donderdag een uitslaande brand gewoed in meerdere woningen. Daarbij is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast moesten twee honden en twee papegaaien nagekeken worden door de dierenambulance.

De brand ontstond op de derde etage van een woning aan de Ruilstraat in Rotterdam. De vlammen sloegen uit aan de voor- en achterzijde van het pand. Het vuur verspreidde zich naar zes woningen, die daardoor onbewoonbaar zijn geworden. De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij werkzaamheden op het dak.

Alle bewoners konden zelf naar buiten komen. Over de ernst van de verwondingen van de persoon die naar het ziekenhuis is gebracht is nog niets bekend.

De woordvoerder laat weten dat de brand inmiddels gedoofd is en zich dus niet verder kan verspreiden. De brandweer is nu bezig met nacontrole en sloopwerkzaamheden.

De wegen rondom het pand werden afgesloten in verband met de inzet van hulpdiensten. De hulpdiensten hadden GRIP 1 afgekondigd. Dit wijst op verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die over een deel van de stad trekt. De veiligheidsregio waarschuwde bewoners voor de rook en adviseerde om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.