De veertienjarige jongen uit Amstelveen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van de veertienjarige Frédérique in Amstelveen zit nog vast. De jongen werd afgelopen dinsdag aangehouden. De politie sluit nog altijd niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden.

"Het meisje is behoorlijk gewond geraakt", zei de politie dinsdag over het incident. "We zijn direct nadat we daar kennis van hadden ter plaatse gegaan en hebben ook eigenlijk meteen een onderzoek gestart, omdat het hier vermoedelijk gaat om een lhbti-incident. Dat zijn incidenten die wij met prioriteit oppakken en om die reden zijn we nu al druk bezig met het onderzoek."

Ook volgens getuigen ging het om lhbti-gerelateerd geweld. Voorafgaand aan de mishandeling zou er een confrontatie hebben plaatsgevonden tussen het slachtoffer en de verdachten in winkelcentrum Westwijk.

De vader van het meisje schreef maandag in een bericht op LinkedIn dat ze werd mishandeld nadat ze geen antwoord had willen geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is. Een jongen zou haar daarop meerdere keren in het gezicht hebben geslagen. Zij brak daarbij haar neus en diverse tanden en liep een kaakfractuur op, aldus haar vader. Het meisje moest worden behandeld in het ziekenhuis.

Veel bekende Nederlanders spraken hun steun uit voor het meisje. Radio 538 heeft na een oproep in twee dagen tijd meer dan 30.000 kaarten voor het meisje ontvangen.