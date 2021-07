In Limburg moet voor 2050 zo'n 180 kilometer aan Maasdijken versterkt worden. 56 kilometer daarvan staat op de planning of wordt reeds uitgevoerd, zoals in Heel, Kessel, Beesel en Blerick. Nog eens zo'n 126 kilometer maakt deel uit van een zogenoemd "kraamkamerprogramma". Die dijkversterkingen zitten er in de toekomst aan te komen, aldus een woordvoerder van het Waterschap Limburg donderdag.

Tijdens de recente overstromingen van de Maas bleek dat er zestien zwakke plekken in de dijken zitten. Daar wordt nu of binnenkort aan gewerkt. De huidige nooddijken worden vervangen door echte dijken.

De nieuwe versterking leidt er ook toe dat mensen die nu nog niet bij een dijk wonen, straks wel achter een waterkering wonen. "Het hoogwater van juli heeft aangetoond dat de huidige keringen niet goed zijn en versterkt en verhoogd dienen te worden", aldus het waterschap.

"Met heel veel inspanning van velen zijn we door het oog van de naald gekropen. Van belang is dat we snel verder kunnen met de plannen en uitvoering van de projecten met en voor de omgeving."

De recente overstroming van Valkenburg staat los van deze maatregelen, en is ook bijna niet te voorkomen, laat bestuurslid Har Frenken van Waterschap Limburg donderdag weten aan 1Limburg. Een woordvoerder van het waterschap bevestigt in dit verband dat een hoosbui met zo'n overstroming als in Valkenburg eens in de 250 jaar voorkomt.

De Geul en de Gulp zijn beschermd tegen overstromingen die eens in de 25 jaar voorkomen. Dat beschermingsniveau kan veranderen als daarvoor meer geld vrijkomt, aldus de woordvoerder.