De brandweer heeft woensdagavond een jonge vrouw van haar eigen dak in het Brabantse dorp Haaren gered, meldt het Brabants Dagblad. De vrouw durfde niet meer naar beneden na een vergeefse poging via het dakraam haar huis te betreden omdat ze haar huissleutels was vergeten.

Het dakraam bleek na de blootsvoetse klimpartij van de vrouw dicht te zitten. Vervolgens durfde ze niet meer naar beneden af te dalen.

Een buurvrouw belde de brandweer. Die heeft de vrouw met een hoogwerker in veiligheid gebracht. De vrouw raakte niet gewond en is opgevangen door haar buren in de Burgemeester van de Venstraat.