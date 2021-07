Er is donderdag een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zon. Lokaal kan een enkele bui voorkomen, maar het blijft op de meeste plaatsen de hele dag droog.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Bij een stevige zuidwestenwind voelt het 's middags vrij fris aan voor eind juli. De temperatuur komt uit op maximaal 21 graden.

In de avond blijft het droog en lossen de stapelwolken op. Vrijdag is het opnieuw wisselend bewolkt en ontstaan er verspreid over de dag buien.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.xxx