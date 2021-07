De zwaar mishandelde Frédérique is de afgelopen dag overladen met kaartjes en cadeaus, meldt de lokale Amstelveense omroep AAN!. Alleen al tot woensdagmiddag kwamen twaalf kratten met poststukken binnen voor de veertienjarige.

Frédérique werd maandagmiddag zwaar mishandeld omdat ze volgens haar vader niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje is. Door de mishandeling brak ze haar neus en diverse tanden. Ook liep ze een kaakfractuur op, meldde haar vader Paul Brink op LinkedIn. Frédérique is nu thuis aan het herstellen.

Radio 538 sprak dinsdag met Brink en zo ontstond het idee om kaartjes naar het meisje te sturen, om haar een hart onder de riem te steken. Daar werd massaal gehoor aan gegeven en volgens de lokale omroep was het woensdag een komen en gaan van mensen en pakketbezorgers.

De pakketjes werden bezorgd bij een zonnestudio. Een vriend van de familie zorgt ervoor dat alle post bij Frédérique terechtkomt. "Ze was echt sprakeloos, toen ik net een foto doorstuurde. Dit is wel een goede ondersteuning en een hart onder de riem voor haar. Dit toont aan dat haar actie niet zinloos is geweest, maar dat heel Nederland tegen dit geweld is", aldus de vriend van de familie.

Frédériques vader liet eerder al weten "in zeer goede zin" overrompeld te zijn door de steun.

De politie heeft dinsdag een veertienjarige jongen uit Amstelveen opgepakt in verband met de mishandeling. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, omdat er mogelijk nog meer (minderjarige) verdachten zijn.