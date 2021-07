De politie in Leeuwarden heeft een dertigjarige man opgepakt wegens mishandeling van een brugwachter.

Nadat de man onder de slagbomen door was gekropen, begon hij de brugwachter uit te schelden. Toen die hem richting de slagbomen terugduwde, kreeg de brugwachter een vuistslag in het gezicht en eentje in de hals.

Nadat gealarmeerde agenten waren gearriveerd, begon de dertigjarige man ook tegen hen te schelden. De brugwachter heeft aangifte gedaan. Het is nog niet duidelijk waarom de man dergelijk agressief gedrag vertoonde.