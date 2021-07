Een 51-jarige scooterrijder uit Hoek van Holland is dinsdagavond zwaargewond geraakt toen zij op een fietspad bij 's-Gravenzande (Zuid-Holland) werd aangereden. De verdachte automobilist gaf gas toen de politie hem een stopteken gaf. Hij raakte de vrouw, die daardoor klem kwam te zitten onder de auto.

De auto in kwestie kwam volgens de politie overeen met de auto die eerder op de avond was omschreven bij een melding over een persoon die in mogelijk verwarde toestand bij familie was vertrokken.

Rond 23.00 uur zagen agenten de auto op het fietspad langs de Noordlandseweg rijden. Ze probeerden de bestuurder tot stoppen te brengen door het fietspad te blokkeren, maar toen een van de agenten uitstapte om de verdachte een halt toe te roepen, trapte hij juist het gaspedaal in.

De politieman kon wegspringen, maar de scooterrijder, die toevallig passeerde, kon de wagen niet ontwijken. Gelijk daarna werd de man klemgereden en alsnog aangehouden. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen vanwege het incident, melden lokale media. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.

De bestuurder, een 61-jarige man uit Den Haag, is aangehouden en het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.