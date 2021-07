Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) moet van de Raad van State be­ter uit­leg­gen waarom vreemdelingen die hier asiel aanvragen maar al een verblijfsvergunning hebben in Griekenland, naar dat land kunnen terugkeren. De uitspraken van het adviesorgaan van de regering in twee zaken betekenen dat de staatssecretaris opnieuw moet beslissen over de asielaanvragen van deze twee Syrische vreemdelingen.

In beide zaken gaat het om Syrische vreemdelingen die in Griekenland een asielvergunning hebben gekregen, maar daarna zijn doorgereisd naar Nederland en hier opnieuw om asiel vroegen. De staatssecretaris had de asielaanvragen van de twee Syriërs niet‑ontvankelijk verklaard, omdat zij al in Griekenland internationale bescherming hadden.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat hier echter niet in mee. Broekers-Knol moet van het adviesorgaan of beter uitleggen waarom de statushouders naar Griekenland kunnen terugkeren of hun asielaanvragen inhoudelijk behandelen.

Na onderzoek concludeert de Raad van State dat Griekenland in de praktijk vaak niet kan voorkomen dat statushouders in een mensonwaardige situatie terechtkomen waarin zij niet kunnen voorzien in de belangrijkste basisbehoeften, zoals onderdak, eten en stromend water. In 2018 oordeelde het adviesorgaan hierover anders, maar nieuwe ontwikkelingen leidden tot een wijziging van dat oordeel.

De uitspraken hebben volgens de Raad van State ook gevolgen voor asielaanvragen van andere statushouders die een verblijfsvergunning in Griekenland hebben. Onbekend is om hoeveel personen het daarbij zou kunnen gaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan NU.nl weten de uitspraak van de Raad van State eerst te willen bestuderen. Pas daarna komt het ministerie met een inhoudelijke reactie. Ook weet het ministerie nog niet precies voor hoeveel statushouders de uitspraak gevolgen kan hebben.