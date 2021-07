Tientallen tolken van Nederlandse militairen zitten nog altijd met hun gezinnen vast in Afghanistan, ondanks beloftes van het kabinet om hen zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Zij lopen daar gevaar, omdat zij door de Taliban worden gezien als landverraders, schrijft Trouw woensdag.

Het ministerie van Defensie meldt aan de krant dat nog minstens zeventig tolken en hun gezinnen vastzitten in het door oorlog verscheurde land. Zij wachten nog op toestemming om naar Nederland te komen. Demissionair minister Ank Bijleveld beloofde vorige maand er alles aan te doen om de tolken in veiligheid te brengen voordat de Nederlandse troepen zouden vertrekken.

Volgens het ministerie van Defensie heeft het grootste deel van de tolken die nog wachten op een beslissing pas vorige maand een aanvraag ingediend. Ook zouden er veel aanvragen binnenkomen van Afghanen die nooit voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt.

Er zijn ook zorgen over het lot van de beveiligers die niet onder de tolkenregeling vallen, maar wel voor de Europese politiemissie werkten. Omdat zij werkten voor de EU, is de vraag welk land zich over hen moet ontfermen. In een reactie aan de krant laat het ministerie weten dat de tolken van EUPol moeten kunnen aantonen dat zij taken vervulden voor de Nederlanders.

Vrees voor wraak van Taliban op tolken

VluchtelingenWerk Nederland en oorlogsveteranen luidden in april de noodklok omdat zij zich zorgen maken over de tolken die voor de Nederlandse troepen hebben gewerkt. Zij vrezen dat hen - zonder hulp van Nederland - een vreselijk lot te wachten staat. Zo zou de Taliban onder meer een prijs hebben gezet op het hoofd van mensen die voor buitenlandse troepen hebben gewerkt.

De Taliban hebben in de afgelopen twintig jaar veel tolken gedood en gevreesd wordt dat het recente vertrek van de buitenlandse militairen tot verdere vergeldingsacties zal leidden. Desondanks zei de Taliban in juni dat Afghanen die voor de buitenlandse troepen hebben gewerkt niet te hoeven vrezen voor hun veiligheid. Ze moeten alleen wel "voldoende berouw" tonen, meldde de terreurbeweging.

Sinds het vertrek van de Amerikanen en andere buitenlandse troepen wint de Taliban in een rap tempo aan terrein in Afghanistan. De terreurbeweging is in onderhandeling met de regering in Kaboel over vrede, maar daar is in de praktijk nog weinig van te merken.