De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van 2021 meer gegroeid dan een jaar eerder, toen de uitbraak van COVID-19 zorgde voor een relatief lage groei. De toename is veroorzaakt door migratie en een hoog geboortecijfer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de bevolking met 31.700 inwoners, tegen een toename van 18.200 personen in dezelfde periode een jaar eerder. De bevolkingsgroei is vergelijkbaar met de eerste helft van 2018, maar lager dan in piekjaar 2019.

Als gevolg van migratie kwamen er per saldo meer mensen bij, namelijk 29.400. Het aantal immigranten nam toe, terwijl minder mensen naar het buitenland verhuisden. De migratiestroom uit landen buiten de EU kromp vorig jaar flink en trok in het eerste half jaar van 2021 weer aan.

Bovendien werden vooral in de eerste maanden van dit jaar opvallend veel kinderen geboren. "De stijging compenseert deels de nog altijd hoge sterfte", schrijven de onderzoekers hierover. Per saldo werden er 2.400 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. In 2020 sloeg de balans nog negatief uit omdat het coronavirus veel slachtoffers eiste.