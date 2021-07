De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling van een veertienjarig meisje die maandagmiddag plaatsvond in Amstelveen. Volgens de politie is er sprake van meerdere verdachten, die vermoedelijk minderjarig zijn. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Volgens getuigen gaat het om lhbti-gerelateerd geweld, meldt de politie. Voorafgaand aan de mishandeling zou er een confrontatie tussen het slachtoffer en de verdachten hebben plaatsgevonden in winkelcentrum Westwijk. De politie is druk bezig met het inventariseren van camerabeelden en hoopt dat de verdachten daarop te zien zijn.

De vader van het meisje schreef maandag in een bericht op het zakelijke platform LinkedIn dat zijn dochter is mishandeld nadat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of meisje is. Een jongen zou haar daarop meerdere keren in het gezicht hebben geslagen. Zij brak daarbij haar neus en diverse tanden en liep een kaakfractuur op, aldus haar vader. Het meisje moest behandeld worden in het ziekenhuis en was maandag nog niet in staat om aangifte te doen, meldt de politie.

Na het bericht van de vader van het meisje op LinkedIn kwamen veel steunbetuigingen binnen. Dinsdagochtend liet de familie weten in "zeer goede zin" overrompeld te zijn "door alle warme en liefdevolle reacties uit zowel binnen- als buitenland".