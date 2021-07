In de ochtend is nog op veel plaatsen droog en is er ruimte voor de zon. Na enkele uren ontstaan er buien die vanuit het zuidwesten naar het noordoosten trekken.

Bij deze buien is er kans op onweer en veel regen in korte tijd. Ook valt er mogelijk hagel. Het KNMI heeft code geel afgegeven omdat verkeer en buienactiviteiten er hinder van kunnen ondervinden.

Bij een matige zuidwestenwind komt de temperatuur uit op ongeveer 22 graden. Woensdag gaat het minder hard regenen.

