Oprichter en directeur van Stichting Ambulance Wens Kees Veldboer is maandag op 62-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand, meldt het bestuur van de stichting op Twitter.

"Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden. De geplande wensen zullen voor zover mogelijk op de afgesproken wijze worden uitgevoerd overeenkomstig de wens van Kees", aldus de stichting.

Veldboer kwam op het idee voor de Stichting Ambulance Wens toen hij als ambulancebroeder in 2006 een terminaal zieke zeeman moest vervoeren. Die patiënt wilde graag nog één keer op een schip varen en dus regelde Veldboer een vaartocht door de Rotterdamse haven. Toen Veldboer de impact daarvan zag, veranderde zijn leven.

Meer dan zestienduizend wensen uitgevoerd

In 2007 richtte hij de Stichting Ambulance Wens op, waarvan hij tot aan zijn dood directeur zou blijven. Inmiddels werken er meer dan 270 medisch geschoolde vrijwilligers en rijden jaarlijks zeven ambulances duizenden ongeneeslijk zieke mensen naar plekken in binnen- en buitenland.

"We gaan overal naartoe waar we met de ambulance kunnen komen. Niet kletsen maar gewoon doen", zei Veldboer vorig jaar in een interview met NU.nl.

Veldboer heeft met Stichting Ambulance Wens sinds de oprichting meer dan zestienduizend wensen uitgevoerd. Patiënten hoeven niets te betalen; alle kosten worden gedekt door giften en donaties. Veldboer en zijn team hielpen een aantal buitenlandse vrijwilligers met een eigen wensambulance te beginnen. Inmiddels is het concept uitgebreid naar vijftien andere landen.