De gemeente Aalsmeer krijgt een Peter R. de Vriesstraat. De nieuwe doorgang, die naar de vermoorde misdaadverslaggever is vernoemd, krijgt een plek in de woonwijk die de komende jaren verrijst op de plek van oude tv-studio's.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders maandag in een persbericht bekendgemaakt.

Peter R. de Vries kwam uit Aalsmeer. De misdaadverslaggever werd op 6 juli na de uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam neergeschoten. Hij overleed ruim een week later aan zijn verwondingen. Zijn dood is volgens burgemeester Gido Oude Kotte hard binnengekomen in de stad.

Het college wil graag tegemoetkomen aan de maatschappelijke roep om zo'n eerbetoon aan de misdaadjournalist. Een straat bij de nieuwe studio's noemt de gemeente zeer gepast, omdat De Vries veel televisieprogramma's heeft gemaakt.

Broer van De Vries vroeg gemeente Amsterdam om een straat

"Tijdens zijn televisiecarrière heeft Peter met zijn verschillende tv-programma's voor producent Endemol vele uren in allerlei tv-studio's doorgebracht", meldt de burgemeester. "Zijn tegel in de 'Walk of Fame' in de Aalsmeerse Zijdstraat is hier een getuige van. Het college van B en W heeft vooruitlopend op de bouw van de nieuwe wijk besloten dat in dit bouwproject een straat naar De Vries wordt vernoemd."

Eerder deze week deed Wouter de Vries de oproep om een straat naar zijn vermoorde broer te vernoemen. Hij vroeg dat in het bijzonder aan de gemeente Amsterdam.