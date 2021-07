Zeven Utrechtse gezinnen zijn maandagochtend in een hotel ondergebracht na een explosie in hun flat. Het lijkt te gaan om een bewuste actie, aldus de politie. Er raakte niemand gewond.

De ontploffing in de portiek van de flat aan de Alexander de Grotelaan in Utrecht heeft veel schade aangericht. In de chaos rond de explosie zijn er ook een auto-inbraak en een overval gepleegd.

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag om 2.30 uur meldingen binnen over een ontploffing. Rond die tijd is er iemand gezien die wegrende van de flat.

Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat de tijdelijke herhuisvesting van de gezinnen te maken heeft met de grote schade door de explosie. De politie is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de explosie en eventuele betrokkenen.