Ondanks financiële steun van de overheid zien provincies en vervoersbedrijven zich genoodzaakt de dienstregeling van stads- en streekbussen aan te passen, meldt Trouw. Volgend jaar rijden er door het hele land minder bussen en sommige lijnen verdwijnen helemaal. Vanwege de coronapandemie is thuiswerken de norm geworden, waardoor vervoersbedrijven inkomsten mislopen.

Uit onlangs gepubliceerde plannen blijkt dat de provincies rekening houden met zo'n 10 procent minder busritten ten opzichte van voor de pandemie. De plannen zouden gevolgen hebben voor tientallen buslijnen. Het gaat om buslijnen van onder meer de vervoersbedrijven Arriva, Keolis en Connexxion.

In sommige regio's wordt al volgens de beperkte dienstregeling gereden.

In steden als Tilburg, Eindhoven en Leeuwarden gaan een stuk minder bussen rijden. Maar het zijn vooral de kleinere gemeenten die de gevolgen zullen ondervinden. Bijvoorbeeld wanneer een bus niet meer elk uur, maar alleen in de spits rijdt. Of als een busverbinding tussen twee gemeenten vervalt, zoals tussen Gennep en Cuijk.

Vervoersbedrijven krijgen financiële steun van de overheid om de miljoenenverliezen door de coronacrisis op te vangen. De overheid staat voor maximaal 95 procent van de tekorten garant. Dat komt neer op 1,5 miljard euro voor 2021 en 240 miljoen euro tot september 2022.

Vervoersbedrijven mogen niet te veel korten op dienstregelingen

Die vergoeding krijgen bedrijven alleen als ze met de provincies kunnen laten zien hoe de overige 5 procent wordt opgevangen, bijvoorbeeld door dienstregelingen aan te passen. Voorwaarde van de vergoeding is echter dat er niet te veel wordt gekort op dienstregelingen.

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) laat aan Trouw weten dat vervoerders geen coronavergoeding zullen ontvangen als ze zich niet aan de afspraken houden. Dat is echter geen garantie dat er "nooit ergens een bus verdwijnt".

Van Veldhoven verwacht dat de krimpplannen mogelijk worden herzien, omdat de coronasteun eind vorige maand is verlengd tot september volgend jaar. Dat geldt niet voor Arriva, zegt een woordvoerder. Keolis en de provincie Overijssel hebben door de verlenging "het zwarte scenario" (20 procent minder busritten) kunnen afwenden.