Het is deze week een komen en gaan van buienstoringen, verwacht Weerplaza. Het wordt daarnaast relatief koel voor de tijd van het jaar.

Maandag en dinsdag lijken qua weerbeeld op elkaar. In de ochtend is het droog en laat de zon zich op de meeste plaatsen geregeld zien. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en kan daaruit soms een pittige bui vallen. Daarbij kan ook een klap onweer voorkomen en veel regen in korte tijd vallen. De buien doven in de avonduren weer uit.

In het begin van de week is het zeker niet koud, aldus Weerplaza. De temperaturen liggen tussen de 20 graden aan de zuidwestkust tot 25 in het oosten van het land. Een matige oostenwind zorgt daarnaast voor een aangename gevoelstemperatuur, hoewel het uit de wind en in de zon ook broeierig aan kan voelen.

Woensdag trekt een buiengebied over het land. Het is nog niet duidelijk hoe laat de regen gaat vallen, maar vooralsnog gaat het weerbureau ervan uit dat het vooral woensdagochtend bewolkt gaat zijn. In de middag blijft het - op een enkele bui na - droog. De zuidwestenwind trekt aan waardoor het met 20 tot lokaal 24 graden iets koeler is.

Een stevige westenwind zorgt in de laatste helft van de week voor koele temperaturen. Aan zee wordt het hooguit 19 graden, landinwaarts loopt het kwik op tot een graad of 22. Vooral in de vroege ochtend en 's avonds kan het fris aanvoelen.

Het lagedrukgebied dat donderdag en vrijdag boven het land ligt brengt neerslag met zich mee en ligt die dagen wat noordelijker. Volgens Weerplaza is de kans op een tweedeling in het land, met een grote kans op buien in het noorden en mogelijk overwegende droge dagen in het zuiden, groot.