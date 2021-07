Een derde van de campers is te zwaar beladen, meldt de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Een te zware camper kan de rijstabiliteit beïnvloeden en het remvermogen verslechteren, wat nadelig is voor de verkeersveiligheid. Bovendien is overbeladen strafbaar.

"Het aantal campers in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Lang niet iedereen verdiept zich in het gewicht van de camper. Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit verkeersveiligheidsaspect", zegt NKC-directeur Stan Stolwerk.

De club woog dit voorjaar en begin van de zomer tijdens een campagne achthonderd campers. Een derde van de campers was dus te zwaar. "Veel camperaars waren verrast. Ze verwachtten niet dat hun camper overbeladen zou zijn."

Van de campers met overgewicht was 44 procent maximaal 100 kilogram te zwaar. De rest was meer dan 100 kilogram te zwaar, waarvan 28 procent zelfs meer dan 200 kilogram.

Er zijn wettelijke regels voor maximale belading

Van de te zware campers was 73 procent klaar om op vakantie te gaan, dus zij hadden de volledige vakantie-uitrusting bij zich. 26 procent gaf aan nog een paar bagagestukken te moeten inladen, zoals extra personen en fietsen. De overige 9 procent moest alles nog inpakken voor een vakantie.

Een camper heeft een toe­gestane maximummassa, die op het kentekenbewijs staat. Dit is het maxi­male dat de camper mag wegen, inclusief de belading en passagiers. Alles dat de camper meer weegt dan de toegestane maximummassa, is overgewicht. In Nederland mag je met een B-rijbewijs een voertuig besturen met een maximaal toegestane massa van hooguit 3500 kilogram.