De Amsterdamse verzetsheldin Henriette Pimentel wordt zondag onderscheiden met de Jewish Rescuers Citation. De prijs wordt in ontvangst genomen door familieleden van Pimentel, die in de oorlog werd gedeporteerd en vermoord in Auschwitz. De onderwijzeres hielp vele honderden Joodse kinderen te laten 'verdwijnen' als hun families op transport naar Duitsland moesten.

De prijs wordt uitgereikt door B'nai B'rith, een internationale organisatie die zich ten doel heeft gesteld antisemitisme te bestrijden. De Jewish Rescuers Citation werd in 2011 in het leven geroepen.

De ceremonie vindt plaats in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Bij de uitreiking zijn tientallen voormalige crèchekinderen en familieleden van voormalige crèchekinderen aanwezig.

Henriette Pimentel was sinds 1926 de directeur van de joodse crèche in Amsterdam. Zij kwam uit een groot Joods gezin en stelde haar leven in dienst van kinderen. Pimentel beklemtoonde als een van de eerste pedagogen het belang van spelen, hygiëne en frisse lucht voor de kinderen.

Joodse baby's werden stiekem naar onderduikadressen gebracht

De crèche werd vanaf 1942 een dependance van de Hollandsche Schouwburg, waar de Duitse Joodse families samen brachten voordat zij op transport moesten.

Samen met Walter Suskind, een van de leidinggevenden van de schouwburg, bedacht zij een plan om zoveel mogelijk kinderen te redden van het transport. Dit gebeurde onder anderen door baby's in tassen uit de schouwburg weg te smokkelen. Vanuit de crèche werden zij weggebracht naar onderduikadressen.

Daarna moesten de kinderen ook uit het registratiesysteem van de Duitsers worden verwijderd. Op deze manier wisten Pimentel en haar team tussen de 600 en 800 baby's te redden.

'Dit is ook eerbetoon voor de rol van vrouwen in het verzet'

Pimentel werd uiteindelijk in april 1943 gearresteerd toen de Duitsers ontdekten wat zij had gedaan. Zij en dertig medewerkers werden in juli naar Auschwitz gedeporteerd. Pimentel werd daar in september vermoord. De crèche werd direct na haar arrestatie gesloten.

Het leven van Pimentel werd vereeuwigd in een boek, Wacht maar. Schrijfster Esther Shaya noemde de onderscheiding voor Pimentel zaterdag op NPO Radio 1 "heel belangrijk". "Er is veel aandacht geweest voor de mannen die in het verzetswerk zaten. Maar het is goed dat er nu ook aandacht is voor de hoofdrollen die vrouwen hebben gespeeld."

Eerder werd Pimentel in Amsterdam al geëerd met een brug. Ook komt zij voor in de oorlogsfilm Suskind van Rudolf van den Berg. Zij wordt in de film vertolkt door actrice Olga Zuiderhoek.