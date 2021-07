In de nacht van zaterdag op zondag vond er een steekpartij plaats in zowel Den Bosch als Roermond. Bij beide incidenten raakte een slachtoffer gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Bij een steekincident op de Acaciasingel in Den Bosch raakte rond 1.00 uur een man gewond. Volgens de politie is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft later in de nacht een man en een vrouw aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij.

Het stel trof het slachtoffer eerder op zaterdagavond op straat en volgens de politie is die ontmoeting vermoedelijk geëindigd in een ruzie. Het tweetal blijft voorlopig vastzitten.

Rond 1.15 uur raakte een 22-jarige man gewond door een steekpartij in Roermond. De politie is op zoek naar twee verdachten die het slachtoffer op straat probeerden te beroven. Ze zouden de man gewond achter hebben gelaten en zonder buit zijn gevlucht. Het slachtoffer heeft meerdere steekwonden opgelopen en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Waar de beroving precies heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. Volgens de politie heeft die zich "hoogstwaarschijnlijk" in de omgeving van de Marsstraat afgespeeld.