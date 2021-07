Het KNMI waarschuwt zondag voor hevig onweer in het hele land. In de loop van de middag kunnen overal, op de Wadden na, onweersbuien ontstaan. Het meteorologisch instituut heeft daarom voor het hele land code geel afgekondigd. Friesland had in de nacht en zondagochtend al last van enorme stortbuien en wateroverlast.

Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen, hiervan kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. In de loop van de avond doven de buien geleidelijk uit.

In West-Brabant en Zeeland zorgden hevige regenbuien voor veel wateroverlast. Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn meerdere meldingen binnengekomen over straten die blank staan en ondergelopen kelders.

Ook in Zeeland is op een aantal plekken, in de buurt van Noord-Brabant, veel regen gevallen. Zo is op videobeelden te zien dat het water in Oud-Vossemeer boven de wielen van auto's uitkomt.

Hevige regenval leidt tot veel wateroverlast in Friesland

Stortbuien veroorzaken in het noordoosten van Friesland veel wateroverlast. Daarbij gaat het onder meer om ondergelopen kelders en straten die blank staan.

"De meldingen komen van alle kanten binnen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Ze komen uit plaatsen als Harkema , Kootstertille en Buitenpost."

Zaterdagavond was er door stortbuien veel wateroverlast op het Zeeuwse eiland Tholen en in het westen van Brabant. De brandweer heeft geholpen bij het wegpompen van het water in tientallen huizen. Inmiddels is de situatie onder controle, meldt de Veiligheidsregio.

Ook België heeft zaterdag opnieuw te maken met wateroverlast door zware onweersbuien. In Dinant in de provincie Namen staan de straten blank, melden Belgische media, die beelden van sociale media delen waarop door het water meegesleurde auto's te zien zijn.

44 Auto's drijven door straten Belgische Dinant na zware onweersbuien

Wegen zijn vernield en wagens zijn meegesleurd

In de provincie Namen stonden meerdere wegen onder water. De brandweer was druk met meldingen van wateroverlast uit de hele provincie. In provinciehoofdstad Namen stortte door een kleine aardverschuiving een muur in, elders in de stad werd een zorgcentrum ontruimd.

In Dinant is de schade na de overstromingen aanzienlijk, meldt burgemeester Axel Tixhon in de nacht van zaterdag op zondag. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Vier mensen hebben hun woning moeten verlaten en hebben elders onderdak gekregen. Wegen zijn vernield en wagens werden meegesleurd door de waterstromen. Het water drong ook een aantal woningen binnen. "Het was kort maar bijzonder gewelddadig", aldus Tixhon. Hulpdiensten zijn opgeroepen om puin en autowrakken te ruimen.

Het slechte weer trok over België vanuit Antwerpen en Vlaams-Brabant en brak rond 20.00 uur los boven Wallonië. Later op de avond kregen ook de gebieden die vorige week zwaar werden getroffen door overstromingen met nieuw noodweer te maken. In delen van Waals-Brabant waren grote modderstromen, melden de hulpdiensten.

30 Huis dreigt vol te lopen na dijkdoorbraak in Limburgs Horn

België bereidt zich voor op meer regenval komende week

De gouverneur van de provincie Luik heeft een spoedvergadering belegd om maatregelen tegen nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook liggen plannen voor evacuatie van bewoners klaar.

In de loop van de nacht van zaterdag op zondag wordt het rustiger, maar vanaf zondagmiddag worden er opnieuw hevige regenbuien voorspeld. Weerinstituut KMI geeft dan code geel voor alle provincies en de hoofdstad Brussel van ongeveer 13.00 uur tot 21.00 uur. Ook begin volgende week kan het nog hevig gaan regenen.

Bij de overstromingen van vorige week kwamen in België 36 mensen om het leven, zeven mensen worden nog vermist.

