België heeft zaterdag opnieuw te maken met wateroverlast door zware onweersbuien. In Dinant in de provincie Namen staan de straten blank, melden Belgische media, die beelden van sociale media delen waarop door het water meegesleurde auto's te zien zijn. Ook in West-Brabant en Zeeland zorgden hevige regenbuien voor veel wateroverlast.

In de provincie Namen staan meerdere wegen onder water. De brandweer is druk met meldingen van wateroverlast uit de hele provincie. In provinciehoofdstad Namen stortte door een kleine aardverschuiving een muur in, elders in de stad werd een zorgcentrum ontruimd.

Het slechte weer trekt over België vanuit Antwerpen en Vlaams-Brabant en brak rond 20.00 uur los boven Wallonië. Later op de avond kregen ook de gebieden die vorige week zwaar werden getroffen door overstromingen met nieuw noodweer te maken. In delen van Waals-Brabant waren grote modderstromen, melden de hulpdiensten. Vooral Chaumont-Gistoux, Walhain en Waver kregen te kampen met hevige regenval. In sommige straten van Walhain bereikte de modder een hoogte van 1,5 meter. De brandweer probeert de modder op te ruimen.

De gouverneur van de provincie Luik heeft een spoedvergadering belegd om maatregelen tegen nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook liggen plannen voor evacuatie van bewoners klaar.

In de loop van de nacht van zaterdag op zondag wordt het rustiger, maar vanaf zondagmiddag worden er opnieuw hevige regenbuien voorspeld. Weerinstituut KMI geeft dan code geel voor alle provincies en de hoofdstad Brussel van ongeveer 13.00 uur tot 21.00 uur. Ook begin volgende week kan het nog hevig gaan regenen.

Bij de overstromingen van vorige week kwamen in België 36 mensen om het leven, zeven mensen worden nog vermist.

Ook veel wateroverlast in Nederland

Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn meerdere meldingen binnengekomen over straten die blank staan en ondergelopen kelders, zei een woordvoerder. "Wij verzoeken u Kruisland te mijden aangezien een aantal straten onbegaanbaar is geworden door extreme regenval. De hulpdiensten zijn ter plaatse om te helpen met de wateroverlast", twitterde boa gemeente Steenbergen.

Ook in Zeeland is op een aantal plekken, in de buurt van Noord-Brabant, veel regen gevallen. Zo is op videobeelden te zien dat het water in Oud-Vossemeer boven de wielen van auto's uitkomt. In Oud-Vossemeer en Sint-Annaland hebben een aantal huizen waterschade opgelopen. De Veiligheidsregio Zeeland kreeg 25 meldingen binnen, allemaal uit de gemeente Tholen. De brandweer heeft geholpen bij het wegpompen van het water. Inmiddels is de situatie onder controle, meldt de Veiligheidsregio.

De hulpactie voor Limburg levert ruim 9 miljoen op

De donaties op giro 777 bleven ook zaterdag binnenstromen na een serie advertenties in grote kranten. Het donatiebedrag is inmiddels opgelopen tot 9,3 miljoen euro.

Vrijdag stond de teller van de nationale inzamelingsactie voor de slachtoffer in Limburg nog op 8,5 miljoen euro. Dit bedrag werd binnen een week opgehaald.

In de afgelopen week gaven vooral particulieren gul. Maar ook diverse bedrijven en organisaties hebben toegezegd een bijdrage te leveren, aldus de woordvoerder. Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven hebben al geld overgemaakt.

Het Nationaal Rampenfonds maakte vrijdag bekend dat 8.000 huishoudens die zwaar getroffen zijn door de watersnood elk 1.000 euro krijgen. Het fonds verstrekt het geld aan de gemeenten, die het op hun beurt doorgeven aan de huishoudens.