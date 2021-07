Een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel is vrijdagavond neergeschoten toen hij zijn hond uitliet. Het slachtoffer is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen, meldt de politie.

Het slachtoffer werd vrijdagavond laat onder vuur genomen op het Valeriusrondeel in zijn woonplaats. De man werd meerdere keren geraakt. Getuigen belden de politie, die hem ernstig gewond op straat aantrof.

Vrijwel tegelijkertijd stond een auto in brand op de Burgemeester van Beresteijnlaan. De politie onderzoekt of beide zaken iets met elkaar te maken hebben.

Van de verdachte(n) ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politie hoopt getuigen te spreken of camerabeelden te bemachtigen om meer te weten te komen over de toedracht van het dodelijke geweld.